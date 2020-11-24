Ученый считает, что паспорта иммунитета к COVID-19 сработают лучше локдауна

“Это было бы очень целесообразно, начать делать ИФА-тесты, потому что на РНК (ПЦР-тестирование — ред.) очень сложно и дорогостояще. А это и быстро, и более или менее точно, и показывает наличие антител. И это, безусловно, может улучшить ситуацию”, — уверен ученый.

Среди групп населения, из которых государство должно начать массовое ИФА-тестирования, по мнению Широбокова, должны быть врачи, учителя, полицейские и все те, кто контактирует с большим количеством людей. По результатам такого тестирования все лица с антителами к коронавирусу должны получить своеобразный “паспорт иммунитета”, который свидетельствует о том, что определенный промежуток времени они защищены от болезни.

“В группах риска надо сначала делать — учителя, полицейские, врачи. Это очень простой тест, и в школах, и детсадах — там чаще всего инфицированные есть. Кроме этого — в домах престарелых, в спецшколах, в специнтернатах, где обязательно надо делать. Есть у нас водители такси, кондукторы, которые постоянно сталкиваются и могут быть инфицированы или заражать. Есть точки торговли — где постоянно общаются с народом. И тогда делать эти паспорта — это не сложно, и это было крайне важно для противостояния эпидемии”, — подчеркнул эксперт.

Опыт паспортов иммунитета и сертификатов здоровья используют во многих странах. В частности, в Словакии люди, которые в пределах массового тестирования оказались здоровыми, получают возможность вести полноценную социальную жизнь почти без противоэпидемиологических ограничений. Эту идею поддерживают и в украинском парламенте.

Напомним, что выявить наличие антител к коронавирусу можно исключительно с помощью ИФА-теста.