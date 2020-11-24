Науковець вважає, що паспорти імунітету до COVID-19 спрацюють краще за локдаун

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Нові дослідження показали, що імунітет до коронавірусу у людини може тривати роками. Тому державі доцільно розпочати масове ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу серед груп ризику, за результатами якого видавати паспорти імунітету. Про це УНН розповів академік НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимир Широбоков.

“Це було б дуже доцільно, почати робити ІФА-тести, бо на РНК (ПЛР-тестування — ред.) дуже складно і дороговартісно. А це і швидко, і більш-менш точно, і показує наявність антитіл. І це, безумовно, може покращити ситуацію”, — впевнений науковець.

Серед груп населення, з яких держава повинна почати масове ІФА-тестування, на думку Широбокова, повинні бути лікарі, вчителі, поліцейські та всі ті, хто контактує з великою кількістю людей. За результатами такого тестування всі особи з антитілами до коронавірусу мали б отримати своєрідний “паспорт імунітету”, який свідчить про те, що певний проміжок часу вони захищені від хвороби.

“У групах ризику треба спочатку робити — вчителі, поліцейські, лікарі. Це дуже простий тест, і в школах, і дитсадках — там найчастіше інфіковані є. Крім цього — у домах для людей похилого віку, у спецшколах, у спецінтернатах, де обов’язково треба робити. Є у нас водії таксі, кондуктори, які постійно стикаються і можуть бути інфіковані або заражати. Є точки торгівлі — де постійно спілкуються з народом. І тоді робити оці паспорти — це не складно, і це було вкрай важливо для протистояння епідемії”, — наголосив експерт.

Досвід паспортів імунітету та сертифікатів здоров’я використовують у багатьох країнах. Зокрема, у Словаччині люди, які в межах масового тестування виявились здоровими, отримують змогу вести повноцінне соціальне життя майже без протиепідеміологічних обмежень. Цю ідею підтримують і в українському парламенті.

Нагадаємо, що виявити наявність антитіл до коронавірусу можна виключно за допомогою ІФА-тесту.

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