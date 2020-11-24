Науковець вважає, що паспорти імунітету до COVID-19 спрацюють краще за локдаун

“Це було б дуже доцільно, почати робити ІФА-тести, бо на РНК (ПЛР-тестування — ред.) дуже складно і дороговартісно. А це і швидко, і більш-менш точно, і показує наявність антитіл. І це, безумовно, може покращити ситуацію”, — впевнений науковець.

Серед груп населення, з яких держава повинна почати масове ІФА-тестування, на думку Широбокова, повинні бути лікарі, вчителі, поліцейські та всі ті, хто контактує з великою кількістю людей. За результатами такого тестування всі особи з антитілами до коронавірусу мали б отримати своєрідний “паспорт імунітету”, який свідчить про те, що певний проміжок часу вони захищені від хвороби.

“У групах ризику треба спочатку робити — вчителі, поліцейські, лікарі. Це дуже простий тест, і в школах, і дитсадках — там найчастіше інфіковані є. Крім цього — у домах для людей похилого віку, у спецшколах, у спецінтернатах, де обов’язково треба робити. Є у нас водії таксі, кондуктори, які постійно стикаються і можуть бути інфіковані або заражати. Є точки торгівлі — де постійно спілкуються з народом. І тоді робити оці паспорти — це не складно, і це було вкрай важливо для протистояння епідемії”, — наголосив експерт.

Досвід паспортів імунітету та сертифікатів здоров’я використовують у багатьох країнах. Зокрема, у Словаччині люди, які в межах масового тестування виявились здоровими, отримують змогу вести повноцінне соціальне життя майже без протиепідеміологічних обмежень. Цю ідею підтримують і в українському парламенті.

Нагадаємо, що виявити наявність антитіл до коронавірусу можна виключно за допомогою ІФА-тесту.