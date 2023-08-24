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Натуральная косметика для лица от бренда MyIDi

Натуральная косметика для лица от бренда MyIDi

Киев • УНН

 • 583461 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Уход за лицом сопровождается применением высококачественных средств и соблюдением элементарных правил косметологов. Также необходимо помнить о последовательном использовании разных средств, когда каждой из них будет эффективным только при соблюдении конкретных условий. Не стоит забывать и о регулярности, ведь перерывы в уходе за лицом откатят результат в исходную точку.

Большой набор органической косметики предложит интернет-магазин «Pro MyIDi». Тут в широком ассортименте представлена натуральная косметика для лица, способная очистить кожу, защитить ее, а также восстановить и разгладить. С использованием полноценного комплекса удастся поддерживать естественную красоту и вернуть молодость.

Качество результатов зависит не только от качества косметики, но и от правильности ее применения. Рекомендации косметологов выглядят следующим образом:

  • Очищающая косметика. Удаляет ороговелый эпидермис и прочие загрязнения. Чаще всего используется в виде умывания утром и вечером;
  • Тонизирование. После очищения восстанавливается баланс pH кожи, а также она успокаивается;
  • Сыворотка. Активное средство, которое нужно наносить не только на кожу лица, но и на зону декольте, шею и мочки ушей. Только после полного впитывания сыворотки можно переходить к следующему этапу;
  • Основной уход. В данном случае применяются питательные кремы. Их нужно распределить тонким слоем по коже, но ни в коем случае ее не растягивать. Нужно подождать полного впитывания. Кремы разделяют на ночной и дневной уход;
  • Уход вокруг глаз. Особо нежная зона, когда средство необходимо наносить от нижнего края к верхнему краю, а также от внешнего уголка к внутреннему;
  • Защита от солнца. Когда в составах при основном уходе SPF-защита отсутствует, тогда нужно приобрести солнцезащитный крем SPF. Такая косметика наносится на кожу тонким слоем и ее не нужно втирать.

    • Дополнительные рекомендации можно изучить на упаковке каждого средства.

    На сайте pro-myidi.com можно ознакомиться с большим набором предложений, включая гидрофильные масла, очищающие муссы, пудры и пилинги, тонеры, кремы и сыворотки в разном исполнении. Состав дополняется исключительно натуральными компонентами. Отдельно выделяют маски, которые могут быть гелевыми, пленочными и кремовыми. Они обеспечат должное питание кожи, а дополнением являются экстракты дерева чаги, мальвы и листьев ним.

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