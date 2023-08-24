Натуральная косметика для лица от бренда MyIDi

Большой набор органической косметики предложит интернет-магазин «Pro MyIDi». Тут в широком ассортименте представлена натуральная косметика для лица, способная очистить кожу, защитить ее, а также восстановить и разгладить. С использованием полноценного комплекса удастся поддерживать естественную красоту и вернуть молодость.

Качество результатов зависит не только от качества косметики, но и от правильности ее применения. Рекомендации косметологов выглядят следующим образом:

Очищающая косметика . Удаляет ороговелый эпидермис и прочие загрязнения. Чаще всего используется в виде умывания утром и вечером;

Тонизирование . После очищения восстанавливается баланс pH кожи, а также она успокаивается;

Сыворотка . Активное средство, которое нужно наносить не только на кожу лица, но и на зону декольте, шею и мочки ушей. Только после полного впитывания сыворотки можно переходить к следующему этапу;

Основной уход. В данном случае применяются питательные кремы. Их нужно распределить тонким слоем по коже, но ни в коем случае ее не растягивать. Нужно подождать полного впитывания. Кремы разделяют на ночной и дневной уход;

Уход вокруг глаз . Особо нежная зона, когда средство необходимо наносить от нижнего края к верхнему краю, а также от внешнего уголка к внутреннему;

Защита от солнца. Когда в составах при основном уходе SPF-защита отсутствует, тогда нужно приобрести солнцезащитный крем SPF. Такая косметика наносится на кожу тонким слоем и ее не нужно втирать.

Дополнительные рекомендации можно изучить на упаковке каждого средства.

На сайте pro-myidi.com можно ознакомиться с большим набором предложений, включая гидрофильные масла, очищающие муссы, пудры и пилинги, тонеры, кремы и сыворотки в разном исполнении. Состав дополняется исключительно натуральными компонентами. Отдельно выделяют маски, которые могут быть гелевыми, пленочными и кремовыми. Они обеспечат должное питание кожи, а дополнением являются экстракты дерева чаги, мальвы и листьев ним.