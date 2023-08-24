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Натуральна косметика для обличчя від бренду MyIDi

Натуральна косметика для обличчя від бренду MyIDi

Київ • УНН

 • 583463 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Догляд за обличчям супроводжується застосуванням високоякісних засобів та дотриманням елементарних правил косметологів. Також необхідно пам'ятати про послідовне використання різних інструментів, коли кожен із них буде ефективним лише за дотримання конкретних умов. Не варто забувати і про регулярність, адже перерви у догляді за обличчям відкотять результат у вихідну точку.

Великий набір органічної косметики запропонує інтернет-магазин Pro MyIDi. Тут у широкому асортименті представлена натуральна косметика для обличчя, здатна очистити шкіру, захистити її, а також відновити та розгладити. З використанням повноцінного комплексу вдасться підтримувати природну красу та повернути молодість.

Якість результатів залежить як від якості косметики, так і від правильності її застосування. Рекомендації косметологів виглядають так:

  • Очищувальна косметика. Видаляє ороговілий епідерміс та інші забруднення. Найчастіше використовується у вигляді вмивання вранці та ввечері;
  • Тонізування. Після очищення відновлюється баланс pH шкіри, також вона заспокоюється на деякий час;
  • Сироватка. Активний засіб, який потрібно наносити не тільки на шкіру обличчя, а й на зону декольте, шию та мочки вух. Тільки після повного поглинання сироватки можна переходити до наступного етапу;
  • Основний догляд. У такому разі застосовуються поживні креми. Їх потрібно розподілити тонким шаром по шкірі, але в жодному разі її не розтягувати. Потрібно зачекати на повне вбирання. Креми поділяють на нічний та денний догляд;
  • Догляд навколо очей. Особливо ніжна зона, коли необхідно наносити засіб від нижнього краю до верхнього краю, а також від зовнішнього куточка до внутрішнього;
  • Захист від сонця. Коли у складах при основному догляді SPF-захист відсутній, тоді необхідно придбати сонцезахисний крем SPF. Така косметика наноситься на шкіру тонким шаром та її не потрібно втирати.

    • Додаткові поради можна вивчити на упаковці кожного засобу.

    На сайті pro-myidi.com можна ознайомитися з великим набором пропозицій, включаючи гідрофільні олії, муси, пудри і пілінги, що очищають, тонери, креми і сироватки в різному виконанні. Склад доповнюється винятково натуральними компонентами. Окремо виділяють маски, які можуть бути гелевими, плівковими та кремовими. Вони забезпечать належне живлення шкіри, а доповненням є екстракти дерева чаги, мальви та листя ним.

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