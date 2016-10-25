Нацсовет реформ рассмотрит проект реформы администрирования налоговой системы - П.Порошенко

"Вносим на обсуждение очень важный проект реформы администрирования налоговой системы Украины. Сегодня нет никакого сомнения в том, в чем мы концентрировались ранее, это реформирование сектора обороны и безопасности, создание новых Вооруженных сил Украины", - подчеркнул он.

Президент отметил, что сегодня очевидность успехов Украины на этом направлении признают лучшие ведущие эксперты мира.