Нацсовет реформ рассмотрит проект реформы администрирования налоговой системы - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На обсуждение Национального совета реформ вынесено реформу администрирования налоговой системы. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.
"Вносим на обсуждение очень важный проект реформы администрирования налоговой системы Украины. Сегодня нет никакого сомнения в том, в чем мы концентрировались ранее, это реформирование сектора обороны и безопасности, создание новых Вооруженных сил Украины", - подчеркнул он.
Президент отметил, что сегодня очевидность успехов Украины на этом направлении признают лучшие ведущие эксперты мира.