Нацрада реформ розгляне проект реформи адміністрування податкової системи – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На обговорення Національної ради реформ винесено реформу адміністрування податкової системи. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на засіданні Національної ради реформ, передає кореспондент УНН.
“Вносимо на обговорення дуже важливий проект реформи адміністрування податкової системи України. Сьогодні немає жодного сумніву в тому, в чому ми концентрувалися раніше, це реформування сектору оборони і безпеки, створення нових Збройних сил України”, — наголосив він.
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Президент зазначив, що сьогодні очевидність успіхів України на цьому напрямку визнають найкращі провідні експерти світу.
Нагадаємо, 5 жовтня Кабінет міністрів України під час засідання уряду схвалив зміни до Податкового кодексу України і передав їх на розгляд Національній раді реформ.