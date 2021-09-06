Нацполиция в 2022 году получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах - Монастырский

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 119762 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 134602 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 115303 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 113488 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 143789 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122654 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 163454 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143355 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179703 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173019 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

2 марта, 18:29 • 25776 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 100872 просмотра
«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран

«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран

2 марта, 18:43 • 35883 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 64131 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 55075 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 134621 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 143804 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 307505 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 274260 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 258984 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 119757 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 122755 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 163452 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 120139 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 119680 просмотра
Актуальное
Нацполиция в 2022 году получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах - Монастырский

Нацполиция в 2022 году получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах - Монастырский

Киев  •  УНН

 • 27631 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Со следующего года Национальная полиция Украины получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в понедельник во время презентации приоритетных направлений работы МВД, передает корреспондент УНН.

Монастырский заявил, что, как минимум, каждый 10-й грузовик на украинских дорогах идет с перегрузом.

Цитата

"Мы приняли решение о том, что со следующего года Национальная полиция, и для этого сейчас готовится целый ряд законодательных инициатив, получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах. Эффективной системой, с моей точки зрения, является система ... которая позволяет, не останавливая транспортное средство, фиксировать его вес и в автоматическом режиме выписывать ему штрафы", - сказал министр.

Детали

По его словам, роль полиции в том, чтобы грузовики не объезжали эти системы, а ехали именно там, где они установлены.

"Уже сейчас мы с Министерством инфраструктуры говорим о резком увеличении таких комплексов, которые смогут сохранить наши дороги", - добавил Монастырский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в августе подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который Верховная Рада приняла 29 июня текущего года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы