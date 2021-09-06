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Нацполіція в 2022 році отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах – Монастирський

Нацполіція в 2022 році отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах – Монастирський

Київ • УНН

 • 27641 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. З наступного року Національна поліція України отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у понеділок під час презентації пріоритетних напрямків роботи МВС, передає кореспондент УНН.

Монастирський заявив, що, як мінімум, кожна 10-та вантажівка на українських дорогах йде з переваженням.

Цитата

“Ми прийняли рішення про те, що з наступного року Національна поліція, і для цього зараз готується ціла низка законодавчих ініціатив, отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах. Найефективнішою системою, з моєї точки зору, є система ... яка дозволяє, не зупиняючи транспортний засіб, фіксувати його вагу і в автоматичному режимі виписувати йому штрафи”, — сказав міністр.

Деталі

З його слів, роль поліції в тому, щоб вантажівки не об’їжджали ці системи, а їхали саме там, де вони встановлені.

“Вже зараз ми з Міністерством інфраструктури говоримо про різке збільшення таких комплексів, які зможуть зберегти наші дороги”, — додав Монастирський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у серпні підписав Закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю”, який Верховна Рада ухвалила 29 червня поточного року.

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