Нацполіція в 2022 році отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах – Монастирський

Монастирський заявив, що, як мінімум, кожна 10-та вантажівка на українських дорогах йде з переваженням.

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“Ми прийняли рішення про те, що з наступного року Національна поліція, і для цього зараз готується ціла низка законодавчих ініціатив, отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах. Найефективнішою системою, з моєї точки зору, є система ... яка дозволяє, не зупиняючи транспортний засіб, фіксувати його вагу і в автоматичному режимі виписувати йому штрафи”, — сказав міністр.

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З його слів, роль поліції в тому, щоб вантажівки не об’їжджали ці системи, а їхали саме там, де вони встановлені.

“Вже зараз ми з Міністерством інфраструктури говоримо про різке збільшення таких комплексів, які зможуть зберегти наші дороги”, — додав Монастирський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у серпні підписав Закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю”, який Верховна Рада ухвалила 29 червня поточного року.