Нацполиция и Нацгвардия переходят на усиленный режим службы с 14 ноября - З.Шкиряк

"Сейчас принято решение о том, что подразделения Национальной полиции и национальной гвардии в связи с оперативной информацией с 14 ноября переходят на усиленный режим несения службы", - сказал он.

Учитывая то, подчеркнул З.Шкиряк, что Российская Федерация не оставляет планов дестабилизации внутренней ситуации в Украине, действительно в период между 15 и 25 ноября российские спецслужбы могут планировать попытки провокаций, также деструктивных действий непосредственно в городе Киеве и ряде регионов Украины, о которых правоохранители сообщат в понедельник.

"Безусловно, в этой ситуации мы обращаемся к нашим гражданам и просим быть в этот период максимально внимательными, поскольку уровень террористической угрозы в этот период растет. И именно эти даты выбраны в Кремле, как даты, когда они с помощью своих модераторов, некоторых политических сил, будут пытаться осуществлять попытки дестабилизации с различными призывами. И, к сожалению, эти вещи являются объективными ", - подчеркнул он.

Советник министра внутренних дел призвал людей сразу сообщать о подозрительных лицах, о подозрительных предметах, оставленных в местах массового скопления людей без присмотра.

"И конечно во время массовых мероприятий, Национальная полиция будет использовать металлодетекторы, а также рамки с металлоискателями. Обычно делается это все, в первую очередь, для защиты жизни, прав и свобод мирных граждан", - сообщил он.

Кроме того, добавил З.Шкиряк, продолжаются контртеррористические мероприятия совместно с СБУ, и задействованы все необходимые силы и средства для того, чтобы не допустить каких-либо провокаций с целью дестабилизации ситуации.

Напомним, начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик сообщил, что Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года.

В СБУ также отметили, что Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года путем использования массовых акций протеста, которые должны привести к досрочным парламентским выборам.