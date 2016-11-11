Нацполіція і Нацгвардія переходять на посилений режим служби з 14 листопада – З.Шкіряк

"Наразі прийнято рішення про те, що підрозділи Націоналньої поліції та Національньої гвардії у зв’язку з оперативною інформацією з 14 листопада переходять на посилений режим несення служби", - сказав він.

З огляду на те, наголосив З.Шкіряк, що Російська Федерація не полишає планів дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, справді у період між 15 і 25 листопадам російські спецслужби можуть планувати спроби провокацій, також деструктивних дій безпосередньо в місті Києві і кількох регіонах України, про які правоохоронці повідомлять у понеділок.

"Безумовно в цій ситуації ми звертаємося до наших громадян і просимо бути в цей період максимально уважними, оскільки рівень терористичної загрози в цей період зростає. І саме ті дати обрані у Кремлі, як дати, коли вони за допомогою своїх модераторів, деяких політичних сил, будуть намагатися здійснювати спроби дестабілізації з різними закликами. І, на превеликий жаль, ці речі є об’єктивними", - наголосив він.

Радник міністра внутрішніх справ закликав людей відразу повідомляти про підозрілих осіб, про підозрілі предмети, які залишені в місцях масового скупчення людей без нагляду.

"І безперечно під час масових заходів, Національна поліція буде використовувати металодетектори, а також рамки з металошукачами. Звичайно робиться це все, в першу чергу, для захисту життя, прав і свобод мирних громадян", - повідомив він.

Крім того, додав З.Шкіряк, тривають контртерористичні заходи спільно з СБУ, і задіюючи всі необхідні сили і засоби для того, щоб не допустити будь-яких провокацій з метою дестабілізації ситуації.

Нагадаємо, начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик повідомив, що Російська Федерація запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні починаючи з 15 листопада цього року.

У СБУ також зазначили, що Російська Федерація запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні з 15 листопада цього року шляхом використання масових акцій протесту, які повинні призвести до дострокових парламентських виборів.