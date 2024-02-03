Нацотбор Евровидения-2024: "Дія" дала советы в случае трудностей с голосованием

Во время голосования в финале Нацотбора на Евровидение-2024 в "Дії" начались сложности с работой. Дія дала советы в случае, если возникли проблемы с голосованием, сообщили в телеграмм-канале сервиса, передает УНН.

Детали

Пользователям советуют попробовать проголосовать за несколько минут, если с первого раза не удается это сделать.

Сколько желающих проголосовать за своего кандидата-фаворита Нацотбора! Дии надо немножко времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Поэтому, если у вас не открывается Опрос - попробуйте проголосовать через несколько минут говорится в сообщении.

Во время прямой трансляции высвечивается сообщение "Дии нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Поэтому, если у вас не открывается Опрос - попробуйте проголосовать через несколько минут!".

Дополнение

Отметим, что сегодня в Украине проходит финал нацотбора на "Евровидение". Отдать голос за конкурсанта можно в "Дії". Вероятно, трудности в работе приложения возникли именно из-за большого количества желающих проголосовать.

Евровидение 2024: когда и где смотреть финал Нацотбора