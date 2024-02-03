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Нацотбор Евровидения-2024: "Дія" дала советы в случае трудностей с голосованием

Нацотбор Евровидения-2024: "Дія" дала советы в случае трудностей с голосованием

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 19:11  •  20544 просмотра

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"Дія" посоветовала пользователям попробовать проголосовать еще раз за несколько минут, если у них возникли проблемы во время голосования на "Евровидении 2024" из-за высокого трафика на сервисе.

Во время голосования в финале Нацотбора на Евровидение-2024 в "Дії" начались сложности с работой. Дія дала советы в случае, если возникли проблемы с голосованием, сообщили в телеграмм-канале сервиса, передает УНН.  

Детали

Пользователям советуют попробовать проголосовать за несколько минут, если с первого раза не удается это сделать. 

Сколько желающих проголосовать за своего кандидата-фаворита Нацотбора! Дии надо немножко времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Поэтому, если у вас не открывается Опрос - попробуйте проголосовать через несколько минут

говорится в сообщении.

Во время прямой трансляции высвечивается сообщение "Дии нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Поэтому, если у вас не открывается Опрос - попробуйте проголосовать через несколько минут!". 

Дополнение

Отметим, что сегодня в Украине проходит финал нацотбора на "Евровидение". Отдать голос за конкурсанта можно в "Дії". Вероятно, трудности в работе приложения возникли именно из-за большого количества желающих проголосовать. 

Евровидение 2024: когда и где смотреть финал Нацотбора03 февраль 2024, 13:59 • 23231 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

КультураПроисшествия
Нацвідбір Євробачення-2024: "Дія" дала поради у разі труднощів з голосуванням
Eurovision Song Contest 2024: "Diia gave advice in case of difficulties with voting
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Нацотбор Евровидения-2024: "Дія" дала советы в случае трудностей с голосованием

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