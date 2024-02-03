Нацвідбір Євробачення-2024: "Дія" дала поради у разі труднощів з голосуванням
Київ • УНН
"Дія" порадила користувачам спробувати проголосувати ще раз за кілька хвилин, якщо у них виникли проблеми під час голосування на "Євробаченні 2024" через високий трафік на сервісі.
Під час голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024 в "Дії" почались складнощі з роботою. Дія дала поради у разі, якщо виникли проблеми з голосуванням, повідомили у телеграм-каналі сервісу, передає УНН.
Деталі
Користувачам радять спробувати проголосувати за декілька хвилин, якщо з першого разу не вдається це зробити.
"Скільки охочих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!"
Під час прямої трансляції висвітлюється повідомлення "Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!".
Доповнення
Відзначимо, що сьогодні в Україні відбувається фінал нацвідбору на "Євробачення". Віддати голос за конкурсанта можна у "Дії". Ймовірно, труднощі в роботі додатку виникли саме через велику кількість бажаючих проголосувати.
Євробачення 2024: коли й де дивитися фінал Нацвідбору03.02.24, 15:59 • 32081 перегляд