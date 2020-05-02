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Национальный фонд исследований объявит условия получения грантов в мае

Киев • УНН

 • 15065 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Национальный фонд исследований (НФД) объявит конкурс научных и научно-технических проектов "Наука для безопасности человека и общества" с 12 мая и ориентировочно с 18 мая - конкурс "Поддержка исследований ведущих и молодых ученых". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобразования.

Национальный фонд исследований объявит условия получения грантов в мае

Соответствующее решение принял научный совет НФД во время онлайн-заседание 27-30 апреля 2020 года.

Цель конкурса "Наука для безопасности человека и общества" - поддержка лучших научных проектов по решению актуальных проблем безопасности человека и общества в Украине. В частности, по направлениям исследований, связанных с:

биобезопасностью человека и общества;
биомедициной;
экологией;
кибернетической и информационной безопасностью;
ответом на экономические, социальные, гуманитарные вызовы в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в частности, медико-биологические, экономические, социальные, психологические, гуманитарные и культурные последствия пандемии COVID-19 и пути их преодоления.

Общий объем финансирования конкурса 2020 года составляет 100 млн гривен.

Предусматриваются два вида проектов: со сроком исполнения в 2020 году и со сроком исполнения в течение 2020-2021 годов. Максимальная сумма финансирования проектов на 1 год - 5 млн гривен.

Официальные объявления конкурсов будут опубликованы на сайте НФД 12 мая и (ориентировочно) 18 мая. В них будет подробная информация о требованиях к участникам, условия, время и место проведения, перечень документов и способ их представления, объем финансирования и продолжительность проектов, критерии отбора и оценки тому подобное.

Несмотря на секвестр бюджета, в этом году на работу фонда удалось сохранить почти 300 млн гривен.

Национальный фонд исследований был создан 4 июля 2018 года. Одной из его важных задач является грантовая поддержка исследований и разработок украинских ученых.

Все гранты НФД предоставляет на конкурсной основе. Все проекты обязательно проходят независимую экспертизу, в частности, с привлечением иностранных экспертов.

Напомним, МОН рассказало, на что удалось сохранить финансирование.

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