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Національний фонд досліджень оголосить умови отримання грантів у травні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Національний фонд досліджень (НФД) оголосить конкурс наукових і науково-технічних проектів "Наука для безпеки людини та суспільства" з 12 травня та орієнтовно з 18 травня – конкурс "Підтримка досліджень провідних та молодих учених". Про це повідомляє УНН з посиланням на МОН.

Національний фонд досліджень оголосить умови отримання грантів у травні

Відповідне рішення прийняла наукова рада НФД під час онлайн-засідання 27-30 квітня 2020 року.

Мета конкурсу "Наука для безпеки людини та суспільства" – підтримка найкращих наукових проектів із вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні. Зокрема, за напрямами досліджень, пов’язаними з:

біобезпекою людини та суспільства;
біомедициною;
екологією;
кібернетичною та інформаційною безпекою;
відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій, зокрема, медико-біологічні, економічні, соціальні, психологічні, гуманітарні та культурні наслідки пандемії COVID-19 і шляхи їх подолання.

Загальний обсяг фінансування конкурсу 2020 року становить 100 млн гривень.

Передбачаються два види проєктів: із терміном виконання в 2020 році та з терміном виконання впродовж 2020-2021 років. Максимальна сума фінансування проєктів на 1 рік – 5 млн гривень.

Офіційні оголошення конкурсів будуть опубліковані на сайті НФД 12 та (орієнтовно) 18 травня. У них буде докладна інформація про вимоги до учасників, умови, час та місце проведення, перелік документів і спосіб їх подання, обсяг фінансування та тривалість проєктів, критерії відбору та оцінювання тощо.

Попри секвестр бюджету, цього року на роботу фонду вдалося зберегти майже 300 млн гривень.

Національний фонд досліджень було створено 4 липня 2018 року. Одним із його важливих завдань є грантова підтримка досліджень і розробок українських учених.

Всі гранти НФД надає на конкурсній основі. Всі проєкти обов’язково проходять незалежну експертизу, зокрема, із залученням іноземних експертів.

Нагадаємо, МОН розповіло, на що вдалося зберегти фінансування.

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