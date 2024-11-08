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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальный перечень нематериального наследия за год увеличился до 93 элементов

Национальный перечень нематериального наследия за год увеличился до 93 элементов

Киев  •  УНН

17:40 • 2316 просмотра

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За последний год в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины добавили 27 новых элементов. Теперь перечень насчитывает 93 позиции, включая обряды, традиции и технологии изготовления.

За год в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины добавили 27 элементов, теперь он насчитывает 93 позиции. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

Детали

В Минкульте сообщили, что с 7 ноября 2023 года по 7 ноября 2024 года в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины вошло 27 элементов. Общее их количество увеличилось до 93.

В частности, добавились обряды "Гонения гадюк„ и заплетания свадебной косы, традиции приготовления и потребления постных голубцов с картофелем, изготовление Обуховского "шитого" рушника, коболчинская керамика.

Это культурные коды украинцев. Каждый из этих элементов - кирпич в крепкой стене нашей национальной идентичности: отдельно они маленькие и простые, но вместе создают непоколебимую структуру, которая выдерживает испытания времени и сохраняет силу перед любыми препятствиями

- говорится в заметке.

Добавим

Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины - это государственная информационная система, обеспечивающая сбор, накопление, обработку, защиту, учет и доступ к информации об имеющихся на территории Украины элементы нематериального культурного наследия с целью их охраны. 

Перечень ведется с 14 декабря 2012 года. 

Напомним

Ранее в Национальный перечень элементов внесли традицию исполнения ритуального мужского танца "Сербен" в селе Чертовец Ивано-Франковской области. Традиция распространена также в местах компактного проживания уроженцев села Чертовец за рубежом.

В июле 2023 года в перечень элементов добавили Буковинский торжественный венок с ковылем, обряд приготовления зливаной каши и технология приготовления обрядового напитка "Варена" в селе Боромля.

Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины2 марта 2024, 03:51 • 27035 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Культура
ukrainaУкраина