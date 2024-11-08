Национальный перечень нематериального наследия за год увеличился до 93 элементов
Киев • УНН
За последний год в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины добавили 27 новых элементов. Теперь перечень насчитывает 93 позиции, включая обряды, традиции и технологии изготовления.
За год в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины добавили 27 элементов, теперь он насчитывает 93 позиции. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.
Детали
В Минкульте сообщили, что с 7 ноября 2023 года по 7 ноября 2024 года в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины вошло 27 элементов. Общее их количество увеличилось до 93.
В частности, добавились обряды "Гонения гадюк„ и заплетания свадебной косы, традиции приготовления и потребления постных голубцов с картофелем, изготовление Обуховского "шитого" рушника, коболчинская керамика.
Это культурные коды украинцев. Каждый из этих элементов - кирпич в крепкой стене нашей национальной идентичности: отдельно они маленькие и простые, но вместе создают непоколебимую структуру, которая выдерживает испытания времени и сохраняет силу перед любыми препятствиями
Добавим
Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины - это государственная информационная система, обеспечивающая сбор, накопление, обработку, защиту, учет и доступ к информации об имеющихся на территории Украины элементы нематериального культурного наследия с целью их охраны.
Перечень ведется с 14 декабря 2012 года.
Напомним
Ранее в Национальный перечень элементов внесли традицию исполнения ритуального мужского танца "Сербен" в селе Чертовец Ивано-Франковской области. Традиция распространена также в местах компактного проживания уроженцев села Чертовец за рубежом.
В июле 2023 года в перечень элементов добавили Буковинский торжественный венок с ковылем, обряд приготовления зливаной каши и технология приготовления обрядового напитка "Варена" в селе Боромля.
Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины2 марта 2024, 03:51 • 27035 просмотров