Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины
Киев • УНН
Крымскотатарская кофейная традиция признана частью нематериального культурного наследия Украины.
Крымскотатарская кофейная традиция признана частью нематериального культурного наследия Украины. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Детали
Кофейная традиция крымских татар получила признание как часть нематериального культурного наследия Украины. Эта традиция, уходящая корнями в места проживания крымскотатарского народа, стала важным элементом культурного разнообразия. Хотя большинство представителей этой группы проживает в Автономной Республике Крым, они также оставляют свой след в разных регионах Украины.
Для приготовления крымскотатарского кофе используют традиционные методы, включая ручной помол кофейных зерен и специфический способ заваривания в медной джезве. Густая и ароматная пенка на поверхности кофе служит индикатором готовности напитка. Несмотря на различия в приготовлении, крымские татары сохраняют традицию не добавлять сахар в кофе, выбирая натертые молочные или твердые сахара для прикуса.
Добавим
Это культурное наследие передается устно от поколения к поколению в пределах семей, а не зафиксировано в кулинарных книгах. Изучение приготовления блюд и напитков у крымских татар в основном происходит через совместные практики и передачу знаний от матери, отца, бабушки или дедушки к следующему поколению.
Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины
Крымскотатарская кофейная традиция признана частью нематериального культурного наследия Украины.
В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка
Согласно сообщению, в результате удара вражеского беспилотника по зданию погиб один человек. Еще семь человек получили ранения, в том числе беременная женщина и ребенок. Спасатели продолжают работать, ведь под обломками здания могут находиться люди.
В рамках предвыборной пропаганды путина рф на ВОТ свозит маргиналов разных стран
На захваченных территориях рф начала проведение так называемого фестиваля молодежи, который имеет целью распространение прокремлевской пропаганды во время предвыборной кампании путина.
Япония приглашает украинских врачей на обучение
Украинские врачи будут иметь возможность учиться в течение 2 месяцев и получить практический опыт в ведущих больницах Токио.
"Спорт есть вне политики от путиниста карякина" - Саладуха
Шахматист сергей карякин посетил оккупированную Авдеевку, чтобы поддержать российских солдат.
Правительство подтвердило законопроект о восстановлении государственной власти в оккупированном Крыму
Украинское правительство одобрило законопроект о восстановлении государственной власти на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
рф распространяет "новость" об отстранении Зеленского от власти
российская пропаганда распространила фейковую новость об объявлении даты свержения президента Украины Зеленского.
ЕС выплатит 50 миллионов евро агентству ООН по делам палестинцев
ЕС выплатит 50 миллионов евро БАПОР, но удержит 32 миллиона до завершения расследования обвинений против 12 сотрудников, которых Израиль обвиняет в участии в октябрьских нападениях.
россияне демонтируют шахты на оккупированной Луганщине
Оккупанты демонтируют оборудование с двух угольных шахт в Луганской области и вывозят его в РФ.
В результате нападения россиян на Одессу погиб один человек
Один человек погиб в результате нападения рф на Одессу, сообщил глава Одесской областной военной администрации.