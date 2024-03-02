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Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины

Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 03:51  •  4803 просмотра

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Крымскотатарская кофейная традиция признана частью нематериального культурного наследия Украины.

Крымскотатарская кофейная традиция признана частью нематериального культурного наследия Украины. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

Кофейная традиция крымских татар получила признание как часть нематериального культурного наследия Украины. Эта традиция, уходящая корнями в места проживания крымскотатарского народа, стала важным элементом культурного разнообразия. Хотя большинство представителей этой группы проживает в Автономной Республике Крым, они также оставляют свой след в разных регионах Украины.

Для приготовления крымскотатарского кофе используют традиционные методы, включая ручной помол кофейных зерен и специфический способ заваривания в медной джезве. Густая и ароматная пенка на поверхности кофе служит индикатором готовности напитка. Несмотря на различия в приготовлении, крымские татары сохраняют традицию не добавлять сахар в кофе, выбирая натертые молочные или твердые сахара для прикуса.

Добавим

Это культурное наследие передается устно от поколения к поколению в пределах семей, а не зафиксировано в кулинарных книгах. Изучение приготовления блюд и напитков у крымских татар в основном происходит через совместные практики и передачу знаний от матери, отца, бабушки или дедушки к следующему поколению.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Культура
avtonomna-respublika-krymАвтономная Республика Крым
ukrainaУкраина
Кримськотатарську кавову традицію включено до переліку нематеріальної культурної спадщини України
Crimean Tatar coffee tradition included in the list of intangible cultural heritage of Ukraine
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Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины

Крымскотатарская кофейная традиция признана частью нематериального культурного наследия Украины.

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