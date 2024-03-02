Кримськотатарську кавову традицію включено до переліку нематеріальної культурної спадщини України
Київ • УНН
Кримськотатарська кавова традиція визнана частиною нематеріальної культурної спадщини України.
Кримськотатарська кавова традиція визнана частиною нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
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Кавова традиція кримських татар отримала визнання як частина нематеріальної культурної спадщини України. Ця традиція, що коріниться у місцях проживання кримськотатарського народу, стала важливим елементом культурного розмаїття. Хоча більшість представників цієї групи проживає в Автономній Республіці Крим, вони також залишають свій слід у різних регіонах України.
Для приготування кримськотатарської кави використовують традиційні методи, включаючи ручний помел кавових зерен та специфічний спосіб заварювання в мідній джезві. Густа та ароматна пінка на поверхні кави служить індикатором готовності напою. Не зважаючи на відмінності в приготуванні, кримські татари зберігають традицію не додавати цукор у каву, вибираючи натерті молочні чи тверді цукри для прикусу.
Додамо
Ця культурна спадщина передається усно від покоління до покоління в межах сімей, а не зафіксована у кулінарних книгах. Вивчення приготування страв та напоїв у кримських татар здебільшого відбувається через спільні практики та передачу знань від матері, тата, бабусі або дідуся до наступного покоління.