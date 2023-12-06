Нацгвардейцы дроном-камикадзе уничтожили новейший российский ЗРК Витязь на Херсонщине
Киев • УНН
Национальная гвардия Украины уничтожила новейший российский зенитно-ракетный комплекс з-350 в Херсонской области.
В Херсонской области бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили новый российский зенитный ракетный комплекс С-350. Видео с ликвидацией российской системы ПВО выложил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.
Подробности
По его словам, на протяжение нескольких дней операторами БПЛА воинских частей Национальной гвардии Украины на этом направлении уничтожено:
- 8 единиц один легкового автомобильного транспорта войск РФ;
- 1 грузовой автомобиль военного назначения;
- 1 зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения с-350 "Витязь";
- 1 автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "ОСА" 10;
- 3 антенны РЭБ.
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Дополнение
ЗРК Витязь — это новый российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности. Он предназначен для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.
Военные аналитики отмечают, что этот комплекс сам по себе крайне новый и малораспространенный в армии оккупантов.
Напомним
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Нацгвардейцы дроном-камикадзе уничтожили новейший российский ЗРК Витязь на Херсонщине
Национальная гвардия Украины уничтожила новейший российский зенитно-ракетный комплекс з-350 в Херсонской области.
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