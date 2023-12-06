Нацгвардейцы дроном-камикадзе уничтожили новейший российский ЗРК Витязь на Херсонщине

В Херсонской области бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили новый российский зенитный ракетный комплекс С-350. Видео с ликвидацией российской системы ПВО выложил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

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По его словам, на протяжение нескольких дней операторами БПЛА воинских частей Национальной гвардии Украины на этом направлении уничтожено:

- 8 единиц один легкового автомобильного транспорта войск РФ;

- 1 грузовой автомобиль военного назначения;

- 1 зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения с-350 "Витязь";

- 1 автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "ОСА" 10;

- 3 антенны РЭБ.

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Дополнение

ЗРК Витязь — это новый российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности. Он предназначен для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.

Военные аналитики отмечают, что этот комплекс сам по себе крайне новый и малораспространенный в армии оккупантов.

Напомним

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