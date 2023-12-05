Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный

На восстановление жилья подано около 200 тысяч заявок, но компенсация невозможна без доступа комиссии в помещение - Миненко

Около 200 тысяч человек уже подали заявки на восстановление жилья, но для получения компенсации, должен быть доступ к тому, что из этого жилья осталось, поскольку комиссия должна убедиться в степени уничтожения. Если разрушенное помещение на оккупированной территории - компенсация пока невозможна.