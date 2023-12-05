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Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 17:54  •  5624 просмотра

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Украинские силы уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный, когда он пытался нанести ракетно-бомбовый удар по Одесской области. Командующий Военно-воздушными силами Николай Олещук объявил об успешном перехвате.

Российский бомбардировщик Су-24М уничтожили защитники украинского неба в районе острова Змеиный. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, передает УНН.

Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек". Исправляем эту ситуацию. Похоже крейсер"москва" скоро станет авианосцем. Рад вам сообщить об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный.

– поделился новостью о сбитии российского истребителя Олещук

Детали

По данным командующего Воздушных Сил ВСУ российский Су-24М как раз пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области, когда его ликвидировали. Он выполнял боевое задание под прикрытием истребителя Су-30СМ, однако стратегия армейцев рф не сработала.

Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило русскую " сушку "вслед за"русским военным кораблем.

– отметил Олещук.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Українські військові збили російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний
The Ukrainian military shot down a Russian Su-24M bomber near Zmeiny island
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