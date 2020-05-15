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Нацфонд исследований начал принимать заявки на первый конкурс научных проектов

Киев • УНН

 • 12649 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Национальный фонд исследований открыл прием заявок на первый конкурс научных и научно-технических проектов "Наука для безопасности человека и общества". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Нацфонд исследований начал принимать заявки на первый конкурс научных проектов

Так, подать проекты на сайте фонда можно с сегодняшнего дня и до 15 июня. Экспертиза и обнародование результатов ожидаются до 7 августа.

"Этот конкурс мы проведем полностью онлайн. Чтобы отправиться на него, научному руководителю проекта и всем исполнителям нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Фонда. Потом кто-то один из них должен заполнить заявку онлайн и добавить несколько документов в pdf-формате. Никаких пачек бумаг "в папках на завязках" привозить или отправлять по почте не нужно", - сообщил глава НФД Леонид Яценко.

Сообщается, что общий бюджет конкурса на 2020 год составляет 100 млн грн.

Максимальная сумма финансирования проектов:
• со сроком исполнения 2020 года - до 5 млн грн;
• со сроком исполнения в 2020-2021 годах - до 10 млн грн.

Отмечается, что конкурс является коллективным. Его участниками могут быть научные группы, в которые входят ученые как с одного, так и с различных научных учреждений. Один ученый может быть представленным в максимум 2-х заявках, поданных на конкурс, и быть руководителем только в одной из них.

Также сегодня, 15 мая, сформируют комиссию конкурса. В нее войдут признанные ученые, предложенные каждой секцией научного совета Фонда (не менее 7 от секции).

После окончания приема заявок, комиссия будет проверять их на соответствие критериям. В случае соответствия будут передавать на рассмотрение экспертов - их будет не менее 3 на каждый проект, в том числе и иностранные эксперты.

Стоит добавить, что начало второго конкурса научных и научно-технических проектов Национального фонда исследований запланировано на 18 май 2020 года.

Как ранее сообщалось в УНН, стимулирование развития образования и науки будет осуществляться, в частности, за счет: обеспечения деятельности Национального фонда исследований, грантовой поддержки научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок (0,53 млрд грн) образования Фонда развития учреждений высшего образования (0,25 млрд грн).

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