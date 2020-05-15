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Нацфонд досліджень почав приймати заявки на перший конкурс наукових проектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Національний фонд досліджень відкрив прийом заявок на перший конкурс наукових і науково-технічних проектів "Наука для безпеки людини та суспільства". Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Нацфонд досліджень почав приймати заявки на перший конкурс наукових проектів

Так, подати проекти на сайті фонду можна відсьогодні і до 15 червня. Експертиза й оприлюднення результатів очікуються до 7 серпня.

"Цей конкурс ми проведемо повністю онлайн. Щоб податися на нього, науковому керівнику проекту та всім виконавцям потрібно попередньо зареєструватися на сайті Фонду. Потім хтось один із них має заповнити заявку онлайн і додати кілька документів у pdf-форматі. Жодних стосів паперів "у папках на зав’язках" привозити чи відправляти поштою не потрібно", – повідомив голова НФД Леонід Яценко.

Повідомляється, що загальний бюджет конкурсу на 2020 рік становить 100 млн грн.

Максимальна сума фінансування проектів:
• із терміном виконання 2020 року – до 5 млн грн;
• із терміном виконання в 2020-2021 рр. – до 10 млн грн.

Зазначається, що конкурс є колективним. Його учасниками можуть бути наукові групи, до яких входять вчені як із однієї, так і з різних наукових установ. Один науковець може бути представленим у максимум 2-х заявках, поданих на конкурс, і бути керівником лише в одній з них.

Також сьогодні, 15 травня, сформують комісію конкурсу. До неї увійдуть визнані науковці, запропоновані кожною секцією наукової ради Фонду (не менш як 7 від секції).

Після закінчення прийому заявок, комісія перевірятиме їх на відповідність критеріям. У разі відповідності передаватиме на розгляд експертів – їх буде не менш як 3 на кожен проект, зокрема й іноземні експерти.

Варто додати, що початок другого конкурсу наукових і науково-технічних проектів Національного фонду досліджень запланований на 18 травня 2020 року.

Як раніше повідомлялося в УНН, стимулювання розвитку освіти та науки здійснюватиметься, зокрема, за рахунок: забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантової підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (0,53 млрд грн); утворення Фонду розвитку закладів вищої освіти (0,25 млрд грн).

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