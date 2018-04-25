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Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Автономная Республика Крым"

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальный банк Украины сегодня ввел в обращение памятную монету "Автономная Республика Крым", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Автономная Республика Крым"

Монета имеет номинал 5 гривен, она отчеканена с использованием современных технологий изготовления биметаллических монет: внешний круг - медно-никелевый сплав, внутреннее - нордик, тираж - 45 тысяч штук.

На аверсе монеты в центре размещена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн - античный корабль, под которым - Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты, цветы горной лаванды. На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента из произведения "Блюдо" автора Рустема Скибина.

Цена НБУ на эту монету составляет 44 гривны.

Как сообщал УНН, Нацбанк решил заменить банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен монетами.

Украинские Национальные Новости

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