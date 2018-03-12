Нацбанк вирішив замінити банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень монетами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Національний банк України випустив нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, які з часом мають замінити банкноти. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передає УНН.
"Ці монети (вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень - ред.) з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу", - сказано у повідомленні.
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Нові обігові монети у Нацбанку презентують 14 березня.
Як повідомляв УНН, НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "День українського добровольця".