Нацбанк решил заменить банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен монетами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает УНН.
"Эти монеты (номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен - ред.) со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении", - говорится в сообщении.
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Новые оборотные монеты в Нацбанке представляют 14 марта.
Как сообщал УНН, НБУ ввел в обращение памятную монету "День украинского добровольца".