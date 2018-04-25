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Нацбанк увів в обіг пам'ятну монету "Автономна Республіка Крим"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Національний банк України сьогодні ввів у обіг пам’ятну монету “Автономна Республіка Крим”, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

Нацбанк увів в обіг пам'ятну монету "Автономна Республіка Крим"

Монета має номінал 5 гривень, її відкарбовано з використанням сучасних технологій виготовлення біметалевих монет: зовнішнє коло — мідно-нікелевий сплав, внутрішнє — нордік, тираж — 45 тисяч штук.

На аверсі монети у центрі розміщено композицію, що символізує Крим: Ведмідь-гора (Аю-Даг), на тлі стилізованих хвиль — античний корабель, під яким — Ханський палац у Бахчисараї, альтанка в Херсонесі, де відбулося хрещення князя Володимира, гроно винограду, амфора, татарська та антична монети, квіти гірської лаванди. На реверсі монети зображено стилізовану карту України на тлі орнаменту з твору “Таріль” автора Рустема Скибіна.

Ціна НБУ на цю монету становить 44 гривні.

Як повідомляв УНН, Нацбанк вирішив замінити банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень монетами.

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