Нацбанк представил набор монет, посвященных "Щедрику"

Нацбанк презентовал набор памятных монет "Щедрик - колядка колоколов", которые посвящены музыкальному символу Рождества - всемирно известной песне "Щедрик". Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.

Впервые в украинской нумизматике мы выбрали для монеты форму колокольчика. Ведь именно мелодия "Щедрика" напоминает перезвон, а американская версия этой всемирно известной песни называется "Колядка колоколов". Синергия и единение двух культур - украинской и американской - способствовали созданию композиции, которая теперь является символом Рождества во всем мире - отметил председатель Национального банка Андрей Пышный.

Детали

Набор из трех серебряных монет "Щедрик - колядка колоколов" продолжает серию "Украинское наследие".

Каждая из трех монет, входящих в набор, выполнена в форме колокольчика, имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы.

На аверсе центральной монеты набора изображен вертеп с рождественской звездой. На аверсе двух других монет размещены сборные композиции ангелов. В Нацбанке отметили, что они символизируют чистоту, силу, Божью помощь, защиту и свет праздника Рождества, а также строки из песни "Щедрик".

На реверсе центральной монеты размещена стилизованная композиция первого исполнения "Щедрика" хором в 1922 году, над хором - силуэт ласточки, которая является главным персонажем песни.

На реверсе двух других монет изображены стилизованные цветные флаги Украины и США, композиция из исторических культовых сооружений Киева и Нью-Йорка и золотистый кружевной фон с колокольчиками, символизирующий наполнение пространства волшебными звуками мелодии колядки.

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