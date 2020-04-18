НБУ предоставил дополнительное время для представления и обнародования финансовой отчетности банкам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальный банк предоставил банкам и ответственным лицам банковских групп дополнительное время для осуществления корректирующих проводок, обеспечение проведения внешнего аудита, утверждения и обнародования финансовой отчетности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Отсрочка сроков позволит поддержать банковскую систему на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.
Отсрочено конечные сроки с публикации банками такой отчетности:
годовые корректирующие по результатам внешнего аудита - с 31 марта до 19 июня 2020 года;
финансовая отчетность, консолидированная финансовая отчетность, отчет об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 годом ранее должны были публиковаться до 30 апреля 2020 года. Сейчас банк может опубликовать их в течение пяти рабочих дней после проведения общего собрания акционеров;
промежуточная финансовая отчетность за I квартал 2020 года - с 30 апреля до 30 июня 2020 года;
консолидированная промежуточная финансовая отчетность за I квартал 2020 года с 30 мая по 30 июля 2020 года.
"Кроме того, банкам разрешено не подавать в Национальный банк финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, отчет об управлении за 2019 год, а также финансовую отчетность за I квартал 2020 году на бумажных носителях при условии ее размещения на собственных сайтах", - отмечается в сообщении .
Напомним, в НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники.