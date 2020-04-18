НБУ надав додатковий час для подання та оприлюднення фінансової звітності банкам

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національний банк надав банкам та відповідальним особам банківських груп додатковий час для здійснення коригуючих проводок, забезпечення проведення зовнішнього аудиту, затвердження та оприлюднення фінансової звітності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.