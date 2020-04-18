НБУ надав додатковий час для подання та оприлюднення фінансової звітності банкам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національний банк надав банкам та відповідальним особам банківських груп додатковий час для здійснення коригуючих проводок, забезпечення проведення зовнішнього аудиту, затвердження та оприлюднення фінансової звітності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Відтермінування строків дозволить підтримати банківську систему на час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Відтерміновано кінцеві строки з публікації банками такої звітності:
річні коригуючі за результатами зовнішнього аудиту – з 31 березня до 19 червня 2020 року;
фінансова звітність, консолідована фінансова звітність, звіт про управління разом з аудиторським звітом за 2019 рік раніше мали оприлюднюватися до 30 квітня 2020 року. Наразі банк може опублікувати їх протягом п’яти робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів;
проміжна фінансова звітність за І квартал 2020 року – з 30 квітня до 30 червня 2020 року;
консолідована проміжна фінансова звітність за І квартал 2020 року з 30 травня до 30 липня 2020 року.
"Окрім того, банкам дозволено не подавати до Національного банку фінансову звітність разом з аудиторським звітом, звіт про управління за 2019 рік, а також фінансову звітність за І квартал 2020 року на паперових носіях за умови її розміщення на власних вебсайтах",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у НБУ розповіли, як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята.