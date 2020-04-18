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НБУ надав додатковий час для подання та оприлюднення фінансової звітності банкам

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національний банк надав банкам та відповідальним особам банківських груп додатковий час для здійснення коригуючих проводок, забезпечення проведення зовнішнього аудиту, затвердження та оприлюднення фінансової звітності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Відтермінування строків дозволить підтримати банківську систему на час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Відтерміновано кінцеві строки з публікації банками такої звітності:

річні коригуючі за результатами зовнішнього аудиту – з 31 березня до 19 червня 2020 року;

фінансова звітність, консолідована фінансова звітність, звіт про управління разом з аудиторським звітом за 2019 рік раніше мали оприлюднюватися до 30 квітня 2020 року. Наразі банк може опублікувати їх протягом п’яти робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів;

проміжна фінансова звітність за І квартал 2020 року – з 30 квітня до 30 червня 2020 року;

консолідована проміжна фінансова звітність за І квартал 2020 року з 30 травня до 30 липня 2020 року.

"Окрім того, банкам дозволено не подавати до Національного банку фінансову звітність разом з аудиторським звітом, звіт про управління за 2019 рік, а також фінансову звітність за І квартал 2020 року на паперових носіях за умови її розміщення на власних вебсайтах",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у НБУ розповіли, як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята.

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