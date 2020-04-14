У НБУ розповіли, як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У неділю 19 квітня та понеділок 20 квітня всі банківські установи будуть закриті на Великодні свята. Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку України у коментарі кореспонденту УНН.
"Перелік святкових та неробочих днів визначений Кодексом законів про працю України. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого дня. Банківська система у 2020 році працюватиме відповідно до загального графіку святкових та вихідних днів в Україні", - повідомили у Нацбанку.
Так, працювати банки будуть згідно з цим графіком.
Відповідно, всі банківські установи будуть закриті в неділю, 19 квітня та в понеділок, 20 квітня.
Також вихідними днями у 2020 році для банків стануть: 1, 9 та 11 травня, 7, 8, 28 та 29 червня, 24 серпня, 14 жовтня та 25 грудня.
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