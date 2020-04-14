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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45495 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54087 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 68369 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68280 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 97313 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78788 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101722 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105537 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники

В НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В воскресенье 19 апреля и понедельник, 20 апреля, все банковские учреждения будут закрыты на Пасхальные праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины в комментарии корреспонденту УНН.

"Перечень праздничных и нерабочих дней определен Кодексом законов о труде Украины. В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего дня. Банковская система в 2020 году будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине", - сообщили в Нацбанке.

Так, работать банки будут согласно этому графику.

Соответственно, все банковские учреждения будут закрыты в воскресенье, 19 апреля и в понедельник, 20 апреля.

Также выходными днями в 2020 году для банков станут: 1, 9 и 11 мая, 7, 8, 28 и 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

Напомним, что в ПЦУ разъяснили, как проведут богослужение и освящение пасок.

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