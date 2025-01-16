НАТО впервые поднимало в небо норвежские F-35 в Польше во время ракетной атаки рф по Украине
Киев • УНН
Два норвежских истребителя F-35, дислоцированные в Польше, впервые поднялись в воздух для защиты польского воздушного пространства. Это произошло 15 января в ответ на массированную ракетную атаку рф по Украине.
Два норвежских самолета F-35 поднимались для защиты неба над Польшей 15 января из-за самолетов РФ, которые атаковали Украину. Такой инцидент произошел впервые. Об этом сообщает Воздушное командование НАТО в соцсети Х, пишет УНН.
Вчера два норвежских F-35, дислоцированных в Польше, поднялись в воздух в ответ на появление большого количества российских самолетов
Как отмечается, это первый случай, когда истребители Норвегии поднялись в воздух для активной защиты воздушного пространства Польши.
Напомним
15 января польские военные подняли в воздух боевую авиацию и привели в готовность ПВО из-за массированного ракетного обстрела Украины со стороны рф. Мероприятия направлены на защиту приграничных территорий.