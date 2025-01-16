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НАТО впервые поднимало в небо норвежские F-35 в Польше во время ракетной атаки рф по Украине

НАТО впервые поднимало в небо норвежские F-35 в Польше во время ракетной атаки рф по Украине

Киев  •  УНН

 • 7026 просмотра

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Два норвежских истребителя F-35, дислоцированные в Польше, впервые поднялись в воздух для защиты польского воздушного пространства. Это произошло 15 января в ответ на массированную ракетную атаку рф по Украине.

Два норвежских самолета F-35 поднимались для защиты неба над Польшей 15 января из-за самолетов РФ, которые атаковали Украину. Такой инцидент произошел впервые. Об этом сообщает Воздушное командование НАТО в соцсети Х, пишет УНН.

Вчера два норвежских F-35, дислоцированных в Польше, поднялись в воздух в ответ на появление большого количества российских самолетов

- говорится в сообщении.

Как отмечается, это первый случай, когда истребители Норвегии поднялись в воздух для активной защиты воздушного пространства Польши.

Напомним

15 января польские военные подняли в воздух боевую авиацию и привели в готовность ПВО из-за массированного ракетного обстрела Украины со стороны рф. Мероприятия направлены на защиту приграничных территорий.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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