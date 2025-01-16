НАТО вперше піднімало у небо норвезькі F-35 у Польщі під час ракетної атаки рф по Україні
Київ • УНН
Два норвезькі винищувачі F-35, дислоковані в Польщі, вперше піднялися в повітря для захисту польського повітряного простору. Це сталося 15 січня у відповідь на масовану ракетну атаку рф по Україні.
Два норвезькі літаки F-35 піднімалися для захисту неба над Польщею 15 січня через літаки РФ, які атакували Україну. Такий інцидент стався вперше. Про це повідомляє Повітряне командування НАТО у соцмережі Х, пише УНН.
Учора два норвезькі F-35, дислоковані в Польщі, піднялися в повітря у відповідь на появу великої кількості російських літаків
Як зазначається, це перший випадок, коли винищувачі Норвегії піднялися в повітря для активного захисту повітряного простору Польщі.
Нагадаємо
15 січня польські військові підняли в повітря бойову авіацію та привели в готовність ППО через масований ракетний обстріл України з боку рф. Заходи спрямовані на захист прикордонних територій.