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НАТО вперше піднімало у небо норвезькі F-35 у Польщі під час ракетної атаки рф по Україні

НАТО вперше піднімало у небо норвезькі F-35 у Польщі під час ракетної атаки рф по Україні

Київ • УНН

 • 34400 перегляди

Два норвезькі винищувачі F-35, дислоковані в Польщі, вперше піднялися в повітря для захисту польського повітряного простору. Це сталося 15 січня у відповідь на масовану ракетну атаку рф по Україні.

Два норвезькі літаки F-35 піднімалися для захисту неба над Польщею 15 січня через літаки РФ, які атакували Україну. Такий інцидент стався вперше. Про це повідомляє Повітряне командування НАТО у соцмережі Х, пише УНН.

Учора два норвезькі F-35, дислоковані в Польщі, піднялися в повітря у відповідь на появу великої кількості російських літаків

- ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це перший випадок, коли винищувачі Норвегії піднялися в повітря для активного захисту повітряного простору Польщі.

Нагадаємо

15 січня польські військові підняли в повітря бойову авіацію та привели в готовність ППО через масований ракетний обстріл України з боку рф. Заходи спрямовані на захист прикордонних територій.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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