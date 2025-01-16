НАТО вперше піднімало у небо норвезькі F-35 у Польщі під час ракетної атаки рф по Україні

Два норвезькі літаки F-35 піднімалися для захисту неба над Польщею 15 січня через літаки РФ, які атакували Україну. Такий інцидент стався вперше. Про це повідомляє Повітряне командування НАТО у соцмережі Х, пише УНН.

Учора два норвезькі F-35, дислоковані в Польщі, піднялися в повітря у відповідь на появу великої кількості російських літаків