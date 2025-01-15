Польща підняла у небо авіацію через атаку рф по Україні
Київ • УНН
Польські військові підняли в повітря бойову авіацію та привели в готовність ППО через масований ракетний обстріл України з боку рф. Заходи спрямовані на захист прикордонних територій.
Зранку, 15 січня, Росія масовано обстрілює Україну крилатими ракетами та авіабомбами. У зв'язку з цим Польща підняла бойову авіацію.Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, пише УНН.
Увага, у зв'язку з нападом рф, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі
Так уточнили, що відповідно до чинних процедур, Оперативне командування задіяло всі наявні сили та засоби, які є в розпорядженні, і піднято в повітря пари винищувачів. Крім того, наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.
У командуванні уточнили, що вжиті заходи спрямовані задля забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами.
Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування
Нагадаємо
Вранці 15 січня в областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу. Перед цим з російської авіабази "Оленья" злетіла група бомбардувальників Ту-95МС.