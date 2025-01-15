Польша подняла в небо авиацию из-за массированной атаки рф на Украину

ukenru
Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 104590 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 125227 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 113356 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 151033 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 133348 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 133450 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 233619 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288051 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226604 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 284190 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Неизвестные дроны замечены над стратегическими объектами Германии

Неизвестные дроны замечены над стратегическими объектами Германии

14 января, 20:05 • 27931 просмотра
В молотом кофе могут быть микроскопические частицы тараканов - врач

В молотом кофе могут быть микроскопические частицы тараканов - врач

14 января, 20:15 • 25476 просмотра
Родные пропавших без вести при особых обстоятельствах смогут получить отсрочку от мобилизации - МВД

Родные пропавших без вести при особых обстоятельствах смогут получить отсрочку от мобилизации - МВД

14 января, 20:32 • 79507 просмотра
Норвегия не будет предоставлять убежище украинцам из 14 "безопасных" областей: каких именно

Норвегия не будет предоставлять убежище украинцам из 14 "безопасных" областей: каких именно

14 января, 20:51 • 75847 просмотра
В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

04:03 • 31969 просмотра
публикации
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 105294 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 107289 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 125229 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 126513 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 130514 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 118296 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 110053 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 115788 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 112902 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 114077 просмотра
Актуальное
Польша подняла в небо авиацию из-за массированной атаки рф на Украину

Польша подняла в небо авиацию из-за массированной атаки рф на Украину

Киев  •  УНН

 • 3591 просмотра

Read in English

Польские военные подняли в воздух боевую авиацию и привели в готовность ПВО из-за массированного ракетного обстрела Украины со стороны РФ. Мероприятия направлены на защиту приграничных территорий.

Утром, 15 января, Россия массированно обстреливает Украину крылатыми ракетами и авиабомбами. В связи с этим Польша подняла боевую авиацию, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет УНН.

Внимание, в связи с нападением рф, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве

- говорится в сообщении.

Так уточнили, что в соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование задействовало все имеющиеся силы и средства, которые есть в распоряжении, и подняты в воздух пары истребителей. Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.

В командовании уточнили, что принятые меры направлены для обеспечения безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами.

Оперативное командование РСЗ осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию

- добавили военные.

Напомним

Утром 15 января в областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела. Перед этим с российской авиабазы "Оленья" взлетела группа бомбардировщиков Ту-95МС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-polshiВооруженные силы Польши
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы