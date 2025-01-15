Польша подняла в небо авиацию из-за массированной атаки рф на Украину

Утром, 15 января, Россия массированно обстреливает Украину крылатыми ракетами и авиабомбами. В связи с этим Польша подняла боевую авиацию, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет УНН.

Внимание, в связи с нападением рф, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве - говорится в сообщении.

Так уточнили, что в соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование задействовало все имеющиеся силы и средства, которые есть в распоряжении, и подняты в воздух пары истребителей. Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.

В командовании уточнили, что принятые меры направлены для обеспечения безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами.

Оперативное командование РСЗ осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию - добавили военные.

Напомним

Утром 15 января в областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела. Перед этим с российской авиабазы "Оленья" взлетела группа бомбардировщиков Ту-95МС.