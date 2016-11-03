НАТО: Украина сейчас имеет беспрецедентный уровень поддержки в мире

"Украина имеет ключевой инструмент в реформах, который приблизит ее к НАТО, а именно - национальную программу. Эта программа позволяет использовать опыт стран-членов НАТО, чтобы дальше проводить реформы. И эта ежегодная программа имеет необходимый потенциал, чтобы помочь Украине. Украина сейчас имеет беспрецедентный уровень поддержки, включая поддержку НАТО. На Варшавском саммите участники еще раз подтвердили свое намерение продолжать помогать Украине модернизировать себя и проводить реформы. На этой стадии мы всячески поощряем, чтобы наши украинские коллеги еще больше усилили усилия по имплементации ключевых реформ", - сказал А.Винников.

Он добавил, что несмотря на достижения, которые уже есть, Украина еще должна многое сделать.

"Не следует пропускать окно возможности, которое сейчас открыто, чтобы очень быстро внедрять реформы в международной среде. Представители НАТО в Украине будут всячески помогать в этом", - подытожил он.