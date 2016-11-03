НАТО: Україна зараз має безпрецендентний рівень підтримки від світу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На сьогодні Україна має безпрецендентний рівень підтримки в світі, зокрема і підтримку від НАТО. Про це під час прес-конференції повідомив глава Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв’язку НАТО Александер Вінніков, передає кореспондент УНН.
“Україна має ключовий інструмент в рефомах, який наблизить її до НАТО, а саме — національну програму. Ця програма дозволяє використовувати досвід країн-членів НАТО, щоб далі проводити реформи. І ця щорічна програма має необхідний потенціал, щоб допомогти Україні. Україна зараз має безпрецендентний рівень підтримки, включаючи підтримку НАТО. На Варшавському саміті учасники щне раз підтвердили свій намір продовжувати допомогати Україні модернізувати себе і проводити реформи. І на цій стадії ми всіляко заохочуємо, щоб наші українські колеги ще більше посилили зусилля з імплементації ключових реформ”, — сказав А.Вінніков.
Він додав, що незважаючи на досягнення, які вже є, Україна ще має багато чого зробити.
“Не слід пропускати вікно можливісті, яке зараз відкрите, щоб дуже швидко впроваджувати реформи в міжнародному середовищі. Представники НАТО в Україні будуть всіляко допомагати в цьому”, — підсумував він.