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НАТО планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Североатлантический альянс намерен построить в польском Повидзе объект, где будет храниться американская военная техника. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, передает УНН.

НАТО планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США

Как отметил Столтенберг, на данном объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы. Строительство начнется этим летом и продолжится около двух лет. Стоимость проекта оценивается в 260 млн долларов.

“Это показывает, как близко мы работаем с США”, — приводятся в материале слова Столтенберга о данных планах. Он также констатировал, что объект требуется “для укрепления расширившегося присутствия США в Польше”.

Как следует из публикации, в общей сложности таких объектов для хранения американских вооружений будет пять — один в Польше, два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Они предназначены для того, чтобы позволить быстрее развернуть американские войска в Европе.

Столтенберг уточнил, что НАТО намерено реализовать также к 2021 году 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры. Это, по его словам, позволит быстрее перебрасывать военную технику.

Как информировал УНН, Президент Петр Порошенко выразил уверенность в будущем членстве Украины в Североатлантическом альянсе и отметил, что все зависит от украинцев.

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