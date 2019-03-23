НАТО планує збудувати у Польщі об'єкт для зберігання військової техніки США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Північноатлантичний альянс має намір побудувати в польському Повідзе об’єкт, де буде зберігатися американська військова техніка. Про це повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв’ю журналістам газети The Wall Street Journal, опублікованому в п’ятницю, передає УНН.
Як зазначив Столтенберг, на даному об’єкті планується зберігати американські броньовані машини, озброєння і боєприпаси. Будівництво почнеться цього літа і триватиме близько двох років. Вартість проекту оцінюється в 260 млн доларів.
“Це показує, наскільки близько ми працюємо з США”, — наводяться в матеріалі слова Столтенберга про дані плани. Він також констатував, що об’єкт потрібен “для зміцнення присутності США, яка розширился в Польщі”.
Як випливає з публікації, в цілому таких об’єктів для зберігання американських озброєнь буде п’ять — один в Польщі, два в Німеччині, по одному в Бельгії і Нідерландах. Вони призначені для того, щоб дозволити швидше розгорнути американські війська в Європі.
Столтенберг уточнив, що НАТО має намір реалізувати також до 2021 року 250 проектів з метою модернізації транспортної інфраструктури. Це, за його словами, дозволить швидше перекидати військову техніку.
Як інформував УНН, Президент Петро Порошенко висловив впевненість в майбутньому членстві України в Північноатлантичному альянсі та наголосив, що все залежить від українців.