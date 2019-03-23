Президент: впевнений в майбутньому членстві України в НАТО

“Сьогодні, коли мова йде про членство в НАТО. Україні не просто треба його надати, або підтвердити, бо Україна має відповідно до Бухарестського саміту НАТО перспективи членства в цій організації, а ще й значним чином прискорити”, — підкреслив Петро Порошенко. Він зазначив, що під час засідань Північноатлантичної Ради і Комісії Україна-НАТО керівники держав та урядів 24 країн-членів НАТО одностайно підтримували цю позицію.

Президент також додав, що: “Сьогодні левова частина цих речей залежить від України. Україна має відповідати критеріям членства. Робиться це в рамках програми, зараз співпраці, а в майбутньому — документі, який називається План дій щодо членства. І вже в грудні 2019 року на саміті НАТО в Лондоні... поставлю питання про те, щоб Україні був негайно наданий План дій щодо членства в НАТО”.

Президент також наголосив, що “НАТО це не те, чим лякали в часи Радянського Союзу українців”. “НАТО — це безпека кордонів, бо ніколи за всю історію існування НАТО не було зовнішнього нападу на країну-члена Альянсу. НАТО — це відсутність внутрішніх конфліктів всередині союзу. Це повернення наших хлопців додому, бо НАТО працює за принципом „один за всіх і всі за одного“. Це можливість скоротити з поточних 6% бюджет оборони і безпеки... НАТО — це безпека на вулицях. Бо членство в Альянсі — це і реформування сектору безпеки”, — сказав Глава держави.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко в ефірі одного з українських телеканалів наголосив на важливості створення нової української ракетної програми.