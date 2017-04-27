НАТО не будет воевать с РФ из-за Украины, но летальное оружие страны альянса могут предоставить - эксперт

КИЕВ. 27 апреля. УНН. НАТО не будет вмешиваться в военный конфликт с Россией, защищая интересы Украины, но может быть принято решение о предоставлении Украине летального оружия. Такое мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

"Надеяться на то, что НАТО стройными рядами встанет на защиту Украины не приходится", - сказал М.Гончар.

Он добавил, что "период прошедший показывает, что западные стране отдают предпочтение тому, чтобы дистанцироваться от потенциального конфликта с Россией. Наибольшим подтверждением этого является Сирия, где Россия действует откровенно цинично, нагло с применением вооруженных сил. Достаточно вспомнить варварское применение в Алеппо и, по сути, санкционирования применения сателлитным режимом Асада химического оружия. Пока все, на что решился запад, и то в лице Соединенных Штатов, это ограниченный ракетный удар по российским марионеткам в Сирии, причем предварительно предупредив их. И на этом все".

В то же время, по словам М.Гончара, при определенных обстоятельствах можно рассчитывать, что будет решен вопрос предоставления Украине летального оружия.

"Другое дело, то, на что можно по максимуму, при определенных обстоятельствах, рассчитывать, это то, что будет решен вопрос предоставления летального оружия. На уровне отдельных стран-членов этот вопрос (предоставление Украине летального оружия - ред.) может быть решен, поскольку на четвертом году российской агрессии против Украины, боевых действий в Сирии, влезания России в ливийские дела, на западе уже сложилось более или менее адекватное представление, что это не какой-то кризис на востоке Украины, а это российская агрессия. Причем Россия идет дальше в Европу, действуя методами скрытой войны против Европейского Союза... поетому РФ нужно останавливать", - добавил он.

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Напомним, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заверил, что НАТО поддерживает Украину в вопросе агрессии со стороны России, предоставляя приоритет этому вопросу среди многих других.