НАТО не воюватиме з РФ через Україну, але летальну зброю країни альянсу можуть надати - експерт

КИЇВ. 27 квітня. УНН. НАТО не буде втручатися у військовий конфлікт з Росією, захищаючи інтереси України, але може бути ухвалене рішення про надання Україні летальної зброї. Таку думку в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН висловив президент Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Михайло Гончар.

“Сподіватися на те, що НАТО стрункими шеренгами стане на захист України не доводиться”, — сказав М.Гончар.

Він додав, що “період, що минув, показує, що західні країні віддають перевагу тому, щоб дистанціюватись від потенційного конфлікту з Росією. Найбільшим підтвердженням цього є Сирія, де Росія діє відверто цинічно, нахабно із застосуванням збройних сил. Достатньо згадати варварське застосування в Алеппо і по суті санкціонування застосування сателітним режимом Асада хімічної зброї. Поки що все, на що наважився захід, і то в особі Сполучених Штатів, це обмежений ракетний удар по російських маріонетках в Сирії, при чому попередньо попередивши їх. І на цьому все.”

У той же час, за словами М.Гончара, за певних обставин можна розраховувати, що буде вирішене питання надання Україні летального озброєння.

“Інша справа, те, на що можна по максимуму, за певних обставин, розраховувати, це те, що буде вирішене питання надання летального озброєння. На рівні окремих країн-членів це питання (надання Україні летальної зброї — ред.) може бути вирішене, оскільки на четвертому році російської агресії проти України, бойових дій в Сирії, влізання Росії в лівійські справи, на заході вже склалося більш-менш адекватне уявлення, що це не якась криза на сході України, а це російська агресія. При чому Росія іде далі в Європу, діючи методами прихованої війни проти Європейського Союзу... тож РФ треба зупиняти”, - додав він.

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Нагадаємо, голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков запевнив, що НАТО підтримує Україну в питанні агресії з боку Росією, надаючи пріоритет цьому питанню серед багатьох інших.