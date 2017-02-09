НАТО может расширить поддержку реформ ГосЧС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Североатлантический альянс может расширить поддержку реформы госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук по итогам встречи главы украинского правительства с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает УНН.
"НАТО может расширить поддержку реформы госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины", - сообщил Д.Столярчук.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочим визитом в Брюссель.
Программой визита запланированы встречи главы правительства Украины с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что Украина будет делать все для углубления сотрудничества с НАТО.