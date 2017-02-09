НАТО може розширити підтримку реформ ДСНС України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Північноатлантичний альянс може розширити підтримку реформи Держслужби з надзвичайних ситуацій України. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив прес-секретар прем’єра-міністра України Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук за підсумками зустрічі глави українського уряду із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передає УНН.
“НАТО може розширити підтримку реформи Держслужби з надзвичайних ситуацій України” — повідомив Д.Столярчук.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув з робочим візитом до Брюсселя.
Програмою візиту заплановані зустрічі глави уряду України з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що Україна робитиме все для поглиблення співпраці з НАТО.