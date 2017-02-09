НАТО може розширити підтримку реформ ДСНС України

“НАТО може розширити підтримку реформи Держслужби з надзвичайних ситуацій України” — повідомив Д.Столярчук.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув з робочим візитом до Брюсселя.

Програмою візиту заплановані зустрічі глави уряду України з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що Україна робитиме все для поглиблення співпраці з НАТО.