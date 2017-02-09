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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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НАТО може розширити підтримку реформ ДСНС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Північноатлантичний альянс може розширити підтримку реформи Держслужби з надзвичайних ситуацій України. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив прес-секретар прем’єра-міністра України Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук за підсумками зустрічі глави українського уряду із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передає УНН.

НАТО може розширити підтримку реформ ДСНС України

“НАТО може розширити підтримку реформи Держслужби з надзвичайних ситуацій України” — повідомив Д.Столярчук.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув з робочим візитом до Брюсселя.

Програмою візиту заплановані зустрічі глави уряду України з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що Україна робитиме все для поглиблення співпраці з НАТО.

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