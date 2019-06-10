НАТО "с беспокойством" следит за политическим кризисом в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. НАТО с обеспокоенностью наблюдает за событиями, происходящими в настоящее время в Молдове, и по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики. С таким заявлением, которое размещено на странице организации в Twitter, выступила в воскресенье официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску, сообщает УНН.
"Мы призываем все политические силы в Молдове проявлять спокойствие и сдержанность и разрешать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства закона", - отмечается в документе. По убеждению Лунгеску, "демократические лидеры Республики Молдова должны работать вместе, чтобы преодолеть нынешний кризис".
Официальный представитель НАТО подтвердила "постоянную поддержку альянса Молдовы в реформировании ее институтов обороны и безопасности", отметив, что Молдова и НАТО "являются тесными партнерами более 25 лет".
Напомним, Украина обеспокоена попыткой реализации российского сценария федерализации Молдовы.