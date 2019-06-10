НАТО "із занепокоєнням" спостерігає за політичною кризою в Молдові

КИЇВ. 10 червня. УНН. НАТО зі стурбованістю спостерігає за подіями, що відбуваються в даний час в Молдові, і як і раніше підтримує суверенітет і територіальну цілісність республіки. З такою заявою, яка розміщена на сторінці організації в Twitter, виступила в неділю офіційний представник Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску, повідомляє УНН.