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НАТО "із занепокоєнням" спостерігає за політичною кризою в Молдові

Київ • УНН

 • 8362 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. НАТО зі стурбованістю спостерігає за подіями, що відбуваються в даний час в Молдові, і як і раніше підтримує суверенітет і територіальну цілісність республіки. З такою заявою, яка розміщена на сторінці організації в Twitter, виступила в неділю офіційний представник Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску, повідомляє УНН.

"Ми закликаємо всі політичні сили в Молдові проявляти спокій і стриманість і вирішувати свої розбіжності шляхом діалогу при повній повазі верховенства закону", - наголошується в документі. На переконання Лунгеску, "демократичні лідери Республіки Молдова повинні працювати разом, щоб подолати нинішню кризу".

Офіційний представник НАТО підтвердила "постійну підтримку альянсу Молдови в реформуванні її інститутів оборони і безпеки", зазначивши, що Молдова і НАТО "є тісними партнерами більше 25 років".

Нагадаємо, Україна занепокоєна спробою реалізації російського сценарію федералізації Молдови.

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