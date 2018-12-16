National Interest сравнил украинский Ан-140 российским Ил-112В

"Ил-112В и Ан-140 кажутся практически идентичными по конструкции, но с небольшими различиями в технических характеристиках. Ил-112В имеет несколько большие размеры конструкции и максимальную скорость 500 км в час против 575 км в час Ан-140", - пишет издание.

Кроме того, отмечают авторы, Ил-112B оснащен двигателем Klimov TV7-117, что является на 38% более энергоэффективным по сравнению с двигателем Klimov TV3-117, что стоит на Aн-140.

"Это является существенным отличием, которое может привести к улучшению дальности и снижения затрат на техническое обслуживание. Первый испытательный полет был запланирован на 2017 год, но самолет Ил-112В отстает от графика из-за задержки с отгрузкой TV7-117", - говорится в статье.

Авторы вспомнили также, что Ильюшин и Антонов были двумя основными производителями транспортных самолетов Советского Союза.

Обычно Ильюшин производил средства для тяжелых перевозок, а Антонов занимался легкими вариантами. Стремясь заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26, Россия сначала подписала контракт на покупку Ан-140 в Украине в совместном предприятии, но соглашение было расторгнуто после агрессии России против Украины в 2014 году.

В результате Кремль попытался восстановить производство Ил-112В российского производства, после нескольких заброшенных попыток в начале 2000-х годов.

Как сообщал УНН, армия США провела успешный обстрел артиллерией калибра 155-мм с расстояния 62 километров, что ознаменовало технический прорыв в области наземного вооружения и продвижения к заявленной цели - перегнать и превзойти способности вооружение России и Китая.



