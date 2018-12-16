National Interest порівняв український Ан-140 з російським Іл-112В
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Американське видання National Interest у своїх статті співставило характеристики російського і українського транспортних літаків Іл-112В та Ан-140, передає УНН.
“Іл-112В і Ан-140 здаються практично ідентичними за конструкцією, але з невеликими відмінностями в технічних характеристиках. Іл-112В має дещо більші розміри конструкції і максимальну швидкість 500 км на годину проти 575 км на годину, які має Ан-140”, — пише видання.
Крім того, зазначають автори, Іл-112B оснащений двигуном Klimov TV7-117, що є на 38% енергоефективнішим в порівнянні з двигуном Klimov TV3-117, що стоїть на Aн-140.
“Це є істотною відмінністю, яка може привести до поліпшення дальності і зниження витрат на технічне обслуговування. Перший випробувальний політ був запланований на 2017 рік, але літак Іл-112В відстає від графіка через затримки з відвантаженням ТВ7-117”, — йдеться в статті.
Автори згадали також, що Ільюшин і Антонов були двома основними виробниками транспортних літаків Радянського Союзу.
Зазвичай Ільюшин виробляв засоби для важких перевезень, а Антонов займався легкими варіантами. Прагнучи замінити застарілі Ан-24 і Ан-26, Росія спочатку підписала контракт на покупку Ан-140 у України в спільному підприємстві, але угоду було розірвано після агресії Росією в Україні в 2014 році.
В результаті Кремль спробував відновити виробництво Іл-112В російського виробництва, після декількох занедбаних спроб на початку 2000-х років.
Як повідомляв УНН, армія США провела успішний обстріл артилерією калібру 155-мм з відстані 62 кілометрів, що ознаменувало технічний прорив у галузі наземного озброєння та просунення до заявленої мети — перегнати і перевершити спроможності озброєння Росії і Китаю.