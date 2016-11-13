На следующей неделе украинцев ожидают сильные снегопады и метели
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В течение следующей недели, с 14 до 17 ноября погода изменится по всей территории Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Так, по данным Укргидрометцентра, в течение следующей недели ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
Как сообщал УНН, для борьбы со снегом в столице задействуют 600 единиц коммунальной техники.