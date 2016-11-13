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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Наступного тижня українців очікують сильні снігопади та хуртовини

Наступного тижня українців очікують сильні снігопади та хуртовини

Київ • УНН

 • 43240 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Протягом наступного тижня, з 14 до 17 листопада погода зміниться по всій території України. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Так, за даними Укргідрометцентру, упродовж наступного тижня очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

Як повідомляв УНН, для боротьби зі снігом у столиці буде задіяно 600 одиниць комунальної техніки.

Українські Національні Новини

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