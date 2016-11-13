Наступного тижня українців очікують сильні снігопади та хуртовини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Протягом наступного тижня, з 14 до 17 листопада погода зміниться по всій території України. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Так, за даними Укргідрометцентру, упродовж наступного тижня очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.
Як повідомляв УНН, для боротьби зі снігом у столиці буде задіяно 600 одиниць комунальної техніки.