В следующем году планируется масштабное обновление стадионов на территории Украины - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство планирует в следующем году начать масштабное восстановление стадионов по всей стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КМУ, передает УНН.
"Премьер-министр подчеркнул, что украинское правительство поддерживает массовый спорт в стране и имеет амбициозный план со следующего года начать масштабное восстановление стадионов по всей стране", - говорится в сообщении.
Ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Президентом УЕФА Александером Чефериным отметил, что Украина готова к финалу Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет в Киеве в мае 2018 года.